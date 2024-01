Land tischt Schulen 1,5 Millionen Euro auf

Schulessen

90 Prozent der Volksschulen bieten mittlerweile eine Mittagsverpflegung an, 6500 Kinder nehmen diese monatlich auch in Anspruch. Landeshauptmann Markus Wallner, der das neue Projekt am Dienstag gemeinsam mit Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink und Landesrat Christian Gantner vorstellte, sprach von einem Potenzial von 450.000 Mahlzeiten jährlich. Dieses Potenzial soll nun auch in gesundheitlicher Hinsicht gehoben werden.