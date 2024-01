Oberösterreich startet im März ins Superwahljahr

FSG, FCG und FA treten schon in sieben Wochen an

Von der EU zurück nach Oberösterreich: Dort wird bereits in gut sieben Wochen eine entscheidende Wahl geschlagen. Andreas Stangl führt nach dem Abschied von Johann Kalliauer die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) erstmals in die Arbeiterkammerwahl. Zuletzt, also im Jahr 2019, erreichten die Roten in der Kammer das historisch beste Ergebnis von 71,01 Prozent.