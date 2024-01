Auf Kanzlerträume folgte in Wels das böse Erwachen

Die Messestadt Wels hat für die Manager des ÖVP-Wahlkampfs in diesem Jahr keine unwesentliche Bedeutung: Ende des Monats, am 26. Jänner, will Bundeskanzler Karl Nehammer seine Parteifreunde in unserem Bundesland versammeln, um seinen Plan für Österreich („Österreich 2030“) zu präsentieren. Für den ÖVP-Obmann und seine Partei geht es dabei um „alles“: Im Herbst wird der Nationalrat gewählt, Nehammer will als Spitzenkandidat ins Rennen gehen uns seine Partei mit „grundsätzlichen Ansagen“ wieder an die Spitze führen.