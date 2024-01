Snowboarder fällt 200 m ihn Graben und schläft ein

Zu einem kuriosen Unfall kam es am Samstag gegen 17.10 Uhr in Jochberg, im Skigebiet KitzSki. Ein deutscher Snowboarder (32) statte der Schirmbar einen Besuch ab, danach stürzte er ca. 200 Meter in einen Graben. Ein Bekannter von ihm schlug Alarm und der Wirt eilte zur Hilfe. Dieser fand den Verunfallten schlafend im Schnee.