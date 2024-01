Flottes Gehen senkt die Lust auf eine Zigarette

„Es handelt sich dabei um eine Tendenz, die in weiterführenden Experimenten noch zu überprüfen ist, eventuell mit veränderter Dauer oder Intensität der Einheiten“, erklärt Martin Kopp, Universitätsprofessor für Sportpsychologie. Wichtig ist für die Wissenschafter, dass sich die Geh-Einheiten leicht in den Alltag einzubauen lassen. „Die Interventionen sollen so definiert werden, dass sie 1:1 in Programme zur Rauchentwöhnung integriert werden können“, so die Forscher.