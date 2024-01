Politischer „Zug-Zoff“ nach SPÖ-Kritik entflammt

Das Beste aus beiden Welten versprach die schwarz-grüne Bundesregierung zum Amtsantritt. Die rund 330.000 Pendler in Österreichs größtem Bundesland erhofften sich vor allem Verbesserung im öffentlichen Verkehr. Zumindest in puncto Wartezeiten ist das auch im vergangenen Jahr der Bundesregierung noch nicht geglückt. Von Jahr zu Jahr – so bemängelte nun die SPÖ – warteten die blau-gelben Zugfahrer nämlich immer noch länger an den Bahnsteigen im Land.