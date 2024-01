Was die Landespolitik 2024 besser machen muss

LH Mattle soll Tiwag Beine machen

Grünen-Chef Gebi Mair hat sich fünf Punkte notiert: „2024 muss die Landesregierung endlich Wohnen billiger machen statt Parteifreunde wie Hannes Tratter in der Neuen Heimat zu versorgen. Sie muss leistbare Schwimmbäder für junge Familien in Wohnortnähe erhalten. Sie muss die Natur mit neuen Seilbahngrundsätzen schützen. Sie muss den Personalmangel bei Öffis und in der Pflege beheben. Und die Regierung muss dem Landesenergieversorger Tiwag Beine machen für leistbaren und ökologischen Strom.“