„A Gspür“ für Tirol: Schwarz-Rot zog erste Bilanz

Große Brocken, die nun kommen

Was sind die großen Brocken, die die Landesregierung nun angehen will? Mattle und Dornauer sehen großes wirtschaftliches Potenzial in einer Gebäudesanierungsoffensive, im Ausbau der Kinderbildung- und -betreuung und in Gemeinden, die bei Investitionen unterstützt werden sollen – Stichwort Bäder.