Neuverschuldung in Tirol bei 178 Millionen Euro

„An Notwendigkeiten orientieren“

Man müsse sich jedoch auch an „Notwendigkeiten orientieren.“ Dennoch sah man sich trotz der Neuverschuldung - die Mattle im Frühjahr noch tunlichst vermeiden wollte - weiterhin im österreichweiten Bundesländervergleich als „Musterschüler“. Gefragt nach etwaigen Sparposten sagte Mattle: „Die Situation, dass wir in den vergangenen Jahren hohe Inflationsraten haben und hatten, führt auch dazu, dass es nicht möglich ist, tatsächlich viel einzusparen.“ So würden etwa Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes der Privatwirtschaft entsprechende Gehaltserhöhungen zustehen. „Wenn wir Gesundheit, Pflege und Bildung anschauen, sind das einerseits Notwendigkeiten, und zweitens spiegelt sich dort auch unser Regierungsprogramm wieder“, so Mattle zu den inhaltlichen Schwerpunkten.