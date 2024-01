Mit diesen Autos hätte man 2023 viel Geld verdient

BMW 325i Baur (E36): „Die Cabrio-Limousinen von Bauer fuhren in der Szene lange unter dem Radar“, sagt Frank Wilke. Voll-Cabrios waren einfach beliebter. Doch nun haben Sammler die speziellen „Sicherheitscabriolets“ für sich entdeckt - weil sie gut verarbeitet und extrem selten sind. Keine 400 Stück wurden gebaut. 18.000 Euro muss man für ein gepflegtes Exemplar bezahlen. Nicht viel Geld für einen so seltenen BMW, aber mehr als dreimal so vielem, wie noch vor zwölf Monaten dafür bezahlt wurde.