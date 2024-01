Ansturm auf Therme Wien während Weihnachtsferien

Videoschirme mit Warte-Countdown

Zumindest wissen die Wartenden nun, was sie erwartet: Zuletzt wurden vor dem Eingang Videoschirme installiert, die darüber informieren, wann man mit dem Einlass rechnen darf. Als Trostpflaster versichert die Therme außerdem, dass in absehbarer Zeit nicht an weitere Preiserhöhungen gedacht sei. Ohnehin lassen die derzeitigen Preise und der Andrang viele Wiener bereits nach Alternativen suchen. Auch Thermen wie die in Baden etwa sind, je nach Standort in Wien, mit durchaus konkurrenzfähigen Wegzeiten zu erreichen - und auch mit konkurrenzfähigen Preisen.