Einbürgerungen sind nach Absturz wieder steigend

Vor 20 Jahren gab es in Tirol viermal so viele Einbürgerungen wie zuletzt. Gegenüber dem Vorjahr zeigt der Trend aber nach oben - plus 13,3 Prozent. Deutsche und Italiener wollen hingegen kaum noch Österreicher bzw. Tiroler werden, die Experten kennen die Gründe dafür . . .