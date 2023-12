Küchenhilfe in Sternelokal nackt gefesselt

Demütigende Rituale trotz Verbot an der Tagesordnung

Schikanierende Initiationsrituale wie diese sind in Frankreich gesetzlich verboten. Dennoch werden sie noch immer praktiziert - als „Test“, ob Nachwuchskräfte dem Druck des Jobs gewachsen seien. Immer wieder starten Kochprofis Kampagnen gegen Gewalt in Küchen. Sie tragen Titel wie „Hände weg von meiner Küchenhand“ oder „Respect your kitchen“.