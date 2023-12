Theater Rampa: Im Strudel der Wirklichkeit

Zwischen und auf Holzkisten (Ausstattung: Jana Vastl) drapieren sich Aleksander Tolmaier, Ana Ruter, Dušan Teropšic, Mina Švajger und Maks Dakskobler, um manchmal hart an der Grenze der politischen Korrektheit zu kratzen. Dabei fördern sie oft Allzumenschliches zutage, wenn sich etwa zwei Paare beim gemeinsamen Essen in negativen Erfahrungen beim Urlaub zu übertreffen versuchen. Schmunzeln lässt auch die musikalische Ebene, die Roman Pechmann am Akkordeon unterstützt.