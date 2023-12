Weihnachts-Wasser-Schock ist endlich überwunden

Feuerwehr verteilte Wasser

In Proben wurden per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen - kurz PFAS - nachgewiesen. Die Stadt reagierte damals prompt, Betroffene konnten sich über die Freiwillige Feuerwehr Hart mit Trinkwasser versorgen. Die Monate danach war dann einerseits Ursachenforschung angesagt und andererseits war man aber auch damit beschäftigt die betroffenen Haushalte an die öffentliche Wasserversorgung anzuschließen. Die „Krone“ wollte zum Jahrestag jetzt wissen, wie die aktuelle Situation ist. Als Ursache wurde drei Verdachtsbereiche verifiziert, wobei es sich bei allen um den Einsatz von PFAS-haltigen Löschmitteln handelte.