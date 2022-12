Chemikalien im Trinkwasser - Feuerwehr hilft aus

Chemikalie stört Immunsystem, Stoffwechsel und Fruchtbarkeit

Zwar wirken PFAS nicht akut giftig, aber von einigen Vertretern dieser Stoffgruppe ist bekannt, dass sie etwa das Immunsystem von Kindern schwächen können, den Fettstoffwechsel stören, die Fruchtbarkeit beeinträchtigen und auch Leber- und Nierenschäden sowie Hodenkrebs hervorrufen können. Darüber, woher die Chemikalien stammen, tappt man noch im Dunkeln. Daniela König, Leiterin der Abteilung Wasserwirtschaft beim Land: „Eine Möglichkeit könnten längst vergangene, großflächige Feuerlöschübungen am Flughafen sein. Früher waren diese Mittel in Feuerlöschern noch nicht verboten.“ In Salzburg etwa wurde dies durch Messungen am Flughafen bereits bestätigt. In Oberösterreich führte man heuer erstmals Messungen auf PFAS durch – von 279 Proben waren nur die beiden aus Leonding auffällig.