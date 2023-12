Arbeiter stürzte aus 6 Metern Höhe auf Betonboden

Der 35-jährige Syrer aus Linz hatte gegen 13 Uhr bei einer Firma in Baumgartenberg die Oberlichtenfenster an der Decke gereinigt. Um dort hinaufzugelangen, stellte er sich auf eine Scherenhebebühne und fuhr ungefähr sechs Meter in die Höhe. Den Hauptschalter für das Aluminiumtor hatte er nicht ausgeschaltet.