Zwei Kärntner Hockey-Talente zieht‘s nach Amerika

Mit Rögle in den Play-offs

Der Paternioner Stürmer Ian Scherzer signierte kürzlich für die Miami University in Ohio, die in der NCAA, der höchsten College-Liga, vertreten ist. „Der nächste Schritt. Ich bin happy, dass die mich wollten.“ Diese Saison aber spielt der 18-Jährige (der heuer auch die Matura macht) in Schweden für Rögle in der U20 fertig. „Es läuft gut für uns, wir sind bereits fürs Play-off qualifiziert.“