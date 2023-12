Jackendiebe wüteten in Sportgeschäften

In diesem Fall erbeuteten dreiste Langfinger binnen weniger Stunden in nur einem Geschäft gleich 15 hochpreisige Wanderjacken. Anderes Diebesgut hatten Einbrecher an einem Schrebergarten-Tatort in St. Veit an der Glan im Visier: Hier wurden Werkzeuge um mehrere tausende Euro eingepackt.