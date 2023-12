Wilde Schlägerei auf Balkon: Zeuge schlug Alarm!

Zu einer wilden Rauferei zwischen zwei Männern war es am späten Samstagnachmittag in Innsbruck gekommen. Ein Marokkaner (41) und ein Österreicher (30) waren sich auf einem Balkon in die Haare geraten. Nachdem ein Zeuge bei der Polizei Alarm geschlagen hatte, wurde der 41-Jährige vorläufig festgenommen - weil er sich gegenüber den Beamten aggressiv verhielt.