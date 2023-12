Flammeninferno nach Protest in Flüchtlingslager

NGO: Dreckige Schlafsäle, verdorbenes Essen

Bereits in den vergangenen Tagen war bekannt geworden, dass in der Einrichtung in Mailand Migranten mit Hirntumoren, Epileptiker oder Personen mit psychiatrischen Problemen beherbergt wurden, die als „geeignet für das Leben in einer geschlossenen Gemeinschaft“ eingestuft wurden, obwohl sie keiner medizinischen Untersuchung unterzogen worden waren, wie NGOs berichteten. Weiters wurden dem Betreiber des Migrantenzentrums schmutzige Schlafsäle, Badezimmer in erbärmlichen Zuständen und verdorbenes Essen vorgeworfen. Auch die Migranten selbst wurden von den Ermittlern eingehend befragt.