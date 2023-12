Fencheltee bei Babys mit Bauchweh besser meiden

Fencheltee wird Säuglingen oft gegen Blähungen gegeben. Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) empfiehlt nun aber, Arzneimittel oder Tees auf der Basis von süßem Fenchel erst ab vier Jahren anzuwenden. Durch Tierversuche fand man starke Hinweise dafür, dass das in Fenchel enthaltende Estragol in sehr hohen Dosen in der Leber die Entstehung von Krebs begünstigen kann.