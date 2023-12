Schmerzhafte Niederlage für die Haie

Innsbrucks Eishockey-Cracks wollen zu Weihnachten in den Top-Sechs sein. Dieses Vorhaben erlitt am Samstag einen herben Dämpfer. Die Haie mussten sich im Nachtrag in Asiago 4:7 geschlagen geben, kassierten in der Liga erstmals in dieser Saison sieben Gegentreffer. Am Mittwoch wartet Pustertal.