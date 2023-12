Österreich muss sich für Schweinepest rüsten

Einschleppung an Feiertagen befürchtet

Aktuell ist die Afrikanische Schweinepest vor allem in Bosnien und Herzegowina, in Serbien und im Kosovo aktiv. Aufgrund der bevorstehenden Feiertage und des erwartbaren Reiseverkehrs in die betroffenen Länder, weist das Finanzministerium ausdrücklich auf die Gefahr der Verschleppung des Virus nach Österreich durch mitgebrachtes Schweinefleisch oder Schweinefleischerzeugnisse hin. Die Mitnahme der betroffenen Produkte, dazu zählen etwa Rohschinken, Wurstware oder Fleischaufstriche, aus Nicht-EU-Staaten sei daher verboten. Aus EU-Mitgliedsstaaten darf eine Mitnahme in Haushaltsmengen erfolgen.