Amerikanerin wollte Safari-Giraffenkot importieren

Da schauten Zollbeamte in den USA nicht schlecht: Eine von einer Safari in Kenia zurückgekehrte Frau hatte sich ein ekeliges Mitbringsel einfallen lassen. In einer Schachtel wollte sie Giraffenkot importieren, um daraus eine Halskette anzufertigen. Experten warnen, dass man sich über ein solches „Schmuckstück“ höchstwahrscheinlich mit einer Krankheit anstecken könne.