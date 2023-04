Wiener Jagdhunde sollen Schweinepest aufspüren

Noch kein Fall in Österreich

„Je früher ein Ausbruch erkannt wird, desto eher kann er auch eingedämmt werden“, sind Mitglieder des Jagverbands überzeugt. Sie riefen die Bevölkerung dazu auf, jedes verendete Wildschwein den Behörden zu melden. Bisher gibt es in Österreich noch keinen Fall der Afrikanischen Schweinepest. Die Krankheit breitet sich laut Pröll aktuell vom Osten - über Russland, Tschechien und Ungarn - in Europa aus. Niederösterreich werde voraussichtlich das erste Bundesland sein, in dem mit Fällen zu rechnen sei.