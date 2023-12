Baubranche rechnet Auftragseinbruch von 30 Prozent

Horrende Zinsen, hohe Hürden bei der Kreditvergabe für Eigenheime und die Teuerung machen den Bauunternehmern schwer zu schaffen. Eine aktuelle Umfrage der Bauinnung, die am Freitag im Wifi in Hohenems präsentiert wurde, bestätigt, was sich bereits im Vorjahr abgezeichnet hatte. War im Dezember 2022 die Auftragslage mit minus neun Prozent noch leicht rückgängig, wird die aktuelle Auftragssituation um 25 Prozent schlechter eingeschätzt als noch vor einem Jahr. Besonders dramatisch sieht es beim Wohnbau aus: Hier wird sogar mit einem Rückgang von über 30 Prozent gerechnet.