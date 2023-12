Im Kampf gegen die lähmende Bürokratie

Bei Invalidität gäbe es zudem keine Abstufungen, so Beck. Anders sei das etwa bei den Folgen eines Arbeitsunfalls, wo der Grad der Behinderung in Prozent angegeben wird. Bei der Invaliditätsrente gibt es indes nur null oder hundert Prozent. „Die Patientin ist folglich nicht zu 50 Prozent invalide, sondern behindert. Da geht es um die Einstellung nach dem Behindertengesetz. Wenn es also irgendwo in Österreich einen Job gäbe, der keine besondere Ausbildung voraussetzt, jedoch ein Wechsel in ein anderes Bundesland nicht möglich wäre, was es zu beweisen gilt, dann müsste man sich auf dem Arbeitsmarkt in Vorarlberg nach einem Arbeitsplatz umschauen. Kurz gesagt: Man ist nicht invalid, wenn man nicht in einem speziellen Beruf gearbeitet hat.“