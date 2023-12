Tech-Firma öffnet Hundezone auch für Mitarbeiter

Auf der fast 1000 Quadratmeter großen Fläche, die von einem Zaun begrenzt wird, gibt’s auch einen Indoor-Aufenthaltsbereich - in Form einer Holzhütte. „Unsere Mitarbeiter können die Hunde jederzeit besuchen. Manche stellen sich in der wärmeren Jahreszeit auch einen Tisch in den Bereich und arbeiten direkt von dort. Wir sind da sehr flexibel“, so Reisinger.