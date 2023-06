Vier-Tage-Woche: „Viele trauen sich dann nicht“

Vor fast einem Jahr reduzierte tractive, ein GPS-Tracker-Hersteller für Hunde und Katzen, die Arbeitszeit für seine Beschäftigten bei voller Bezahlung. Ein Gespräch am Firmensitz in Pasching (Oberösterreich) mit den Chefs Michael Hurnaus und Wolfgang Reisinger darüber, was anders ist, wie künstliche Intelligenz vieles verändern wird und warum es Pausen braucht.