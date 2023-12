Let’s Jazz! Ein Trio ohne Namen steht unter Strom

Für E-Gitarrist Markus Bratusa ist das Album „World Lines“ ein Herzensprojekt. „Unser Ziel war es nicht, damit kommerziell erfolgreich zu sein“, sagt der 34-Jährige. Unterstrichen wird diese Aussage durch das Faktum, dass die Band nicht einmal einen Namen hat. „Uns ist kein passender eingefallen.“ Mit E-Bassist Joe Gridl und Schlagzeuger Sebastian Felber wurde das Debütalbum in Gridls Tonstudio Yes in Großhöflein aufgenommen, wo auch die Musiker von „Bilderbuch“ bereits Nummern eingespielt haben.