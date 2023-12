Darum leiden Schwangere so häufig unter Übelkeit

Nahezu 80 Prozent aller werdenden Mütter leiden in der Frühschwangerschaft (1. Trimenon), das heißt in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen, meist am Morgen oder bei bestimmten Gerüchen unter Unwohlsein und einem flauen Gefühl im Magen. Manche Frauen müssen dabei auch erbrechen und in extremen Fällen ist aufgrund der Beschwerden sogar eine stationäre Behandlung im Spital erforderlich.