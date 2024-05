Stille am Faaker See

Anlässlich des heutigen Feiertages wollen wir Ihnen wieder einmal ein Foto von einem unserer Leserreporter präsentieren. Thomas K. hat uns diese idyllische Aufnahme des Faaker Sees geschickt – aufgenommen in dem Dorf Drobollach in der Stadtgemeinde Villach in Kärnten! Er ist der fünftgrößte See in Kärnten und ein beliebtes Urlaubs- und Tourismusziel. Dieses Foto zeigt uns aber die ruhige und träumerische Seite des erholsamen Gewässers.