Hohe Abgabenlast: Loch klafft in der Stadtkassa

Die Finanzexperten im Spittaler Rathaus rechnen im kommenden Jahr mit einem Minus von 3,8 Millionen Euro. Dabei zeigt sich, dass die Abgabenbelastung in der Stadt immer größer wird: Bereits 93 Prozent der Ertragsanteile, die der Stadt zugesprochen werden, sind an die Transferleistungen an das Land gebunden, heißt es im Voranschlag für 2024.