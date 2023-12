Musk als Stargast bei Rechtentreff in Italien

Tech-Milliardär Elon Musk hat eine Einladung der italienischen Premierministerin Giorgia Meloni zu einem Treffen ihrer rechtsgerichteten Regierungspartei Fratelli d‘Italia am kommenden Wochenende in Rom angenommen. Musk bestätigte auf seiner Social-Media-Plattform X, dass er an der Veranstaltung teilnehmen werde.