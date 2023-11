Kampf ums Weiße Haus: Präsident von Elons Gnaden?

Lange Jahre hat Elon Musk versichert, dass er sich aus der Politik heraushalten wolle. Diese Zeiten sind vorbei. Definitiv. Der 52-Jährige ist in der politischen Sphäre so aktiv wie nie zuvor. Die Corona-Pandemie, die Kriege in der Ukraine und in Gaza, das Recht auf freie Meinungsäußerung - zu wirklich jedem politischen Thema gibt Musk einen Kommentar ab.