Verschwörungstheoretiker Jones auf X entsperrt

Schulmassaker verharmlost

Alex Jones hatte Verschwörungstheorien über den Amoklauf eines 18-Jährigen an der Sandy-Hook-Grundschule in Texas verbreitet und wurde im vergangenen Jahr dazu verurteilt, wegen Verleumdung und der Verbreitung von Lügen in dem Zusammenhang fast 1,5 Milliarden Dollar (rund 1,39 Milliarden Euro) Schadenersatz an die Angehörigen der Opfer zu zahlen.