Airbnb und Co.: Steiermark startet „Aktion scharf“

Wer unter die Gewerbeordnung fällt, muss strengere Auflagen erfüllen, etwa in Sachen Brandschutz und Sicherheitsauflagen. „Es geht also auch um die Sicherheit der Gäste“, betont Spreitzhofer. Er will aber nicht auf frontalen Konfrontationskurs gehen: „Wir unterstellen keinem, dass er absichtlich kein Gewerbe anmeldet. Es herrscht vielfach Unwissenheit. Wir möchten daher vor allem aufklären und beraten.“ Dafür wurde auch ein Informationsfolder erstellt.