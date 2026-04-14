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Stimmen zum Spiel

Pleite gegen Deutschland „tut jetzt sehr weh“

Fußball International
14.04.2026 21:46
Das ÖFB-Team (im Bild Annabel Schasching) war nach dem Match konsterniert.
Das ÖFB-Team (im Bild Annabel Schasching) war nach dem Match konsterniert.(Bild: GEPA)
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Von krone Sport

Die ÖFB-Frauen mussten sich am Dienstag Deutschland in der WM-Quali mit 1:5 geschlagen geben. Hier lesen Sie die Stimmen zum Spiel.

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Alexander Schriebl (ÖFB-Teamchef): „Die Niederlage ist sehr ärgerlich, weil wir einen sehr mutigen Auftritt hingelegt haben und gute Umschaltsituationen hatten, wobei wir uns schwer getan haben, diese gescheit zu Ende zu spielen. Wir hätten das Momentum gebraucht, um daraus in Führung zu gehen. Gerade in der ersten Hälfte haben sich die Deutschen sehr schwer getan. Wenn sie dann ins Rollen kommen, ist es immer schwierig. Sie machen es so, wie das ein Spitzenteam macht. Wenn es ihnen aus dem Spiel heraus schwer fällt, Chancen zu kreieren, machen sie aus Standardsituationen den Unterschied. Wir haben trotzdem bis am Schluss alles probiert und haben es immerhin noch geschafft, ein Tor zu erzielen.“

Alexander Schriebl
Alexander Schriebl(Bild: GEPA)

Chiara D‘Angelo (ÖFB-Torschützin): „Wir haben uns mehr vorgenommen. Wir haben gesehen, dass Möglichkeiten da waren. Deutschland hat seine Chancen besser genutzt, da müssen wir uns verbessern. Das ist sehr ärgerlich. Es war heute nicht alles schlecht. Wir haben von den Ansätzen her einen guten Plan gehabt. Gerade in den Umschaltsituationen war einiges möglich. Auf mein erstes Tor kann und will ich aufbauen, es gibt dennoch ein wenig ein gutes Gefühl.“

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Sarah Puntigam (ÖFB-Kapitänin): „Wir haben es phasenweise nicht schlecht gemacht, gerade gegen Ende der ersten Hälfte waren wir ganz gut drinnen. Letztendlich müssen wir unsere Situationen besser ausspielen, mehr daraus machen. Deutschland ist ein Weltklasseteam, die nutzen ihre Situationen. Wir waren nicht gut genug, wenn wir den Ball erobert haben, haben ihn zu schnell wieder verloren, das tut uns weh.“

(Bild: GEPA)

Mariella El Sherif (ÖFB-Torfrau): „Das Ergebnis tut sehr weh, es ist nicht das, was wir uns vorgenommen haben. In der ersten Hälfte haben wir sehr wenig zugelassen, da haben wir defensiv eine überragende Arbeit gemacht. Man sieht, dass Deutschland internationales Topniveau hat, jeder kleine Fehler wird bestraft. Das sieht man auch am Ergebnis. Wir haben gute Trainings gemacht, die Stimmung war gut, sind mit super Gefühl angereist, die 1:5-Niederlage tut jetzt sehr weh.“

(Bild: GEPA)

Christian Wück (DFB-Teamchef): „Ich war ehrlich gesagt nicht ganz zufrieden mit unserer Leistung. Kompliment an Österreich, sie haben es sehr schwer für uns gemacht. Wir haben sehr viele leichte Fehler gehabt. Wir machen uns das Leben selbst schwer.“

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