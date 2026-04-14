Pleite gegen Deutschland „tut jetzt sehr weh“

Alexander Schriebl (ÖFB-Teamchef): „Die Niederlage ist sehr ärgerlich, weil wir einen sehr mutigen Auftritt hingelegt haben und gute Umschaltsituationen hatten, wobei wir uns schwer getan haben, diese gescheit zu Ende zu spielen. Wir hätten das Momentum gebraucht, um daraus in Führung zu gehen. Gerade in der ersten Hälfte haben sich die Deutschen sehr schwer getan. Wenn sie dann ins Rollen kommen, ist es immer schwierig. Sie machen es so, wie das ein Spitzenteam macht. Wenn es ihnen aus dem Spiel heraus schwer fällt, Chancen zu kreieren, machen sie aus Standardsituationen den Unterschied. Wir haben trotzdem bis am Schluss alles probiert und haben es immerhin noch geschafft, ein Tor zu erzielen.“