„Weihnachten ist für Einsame am schlimmsten“

Probleme werden „weggeplaudert“

Vor diesem Hintergrund hat Peter Leutgeb, Psychotherapeut in Ausbildung, in Linz eine Seniorenrunde ins Leben gerufen. Das Ziel: Älteren, einsamen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich auszutauschen, einander zu helfen, in einem sicheren Umfeld über Probleme zu reden oder ungezwungen in kleinem Kreis zu plaudern. „Ich habe zwar Freunde und Bekannte, aber denen will ich nicht alle meine Sorgen anvertrauen, oder sie damit belasten“, schildert die 76-jährige Teilnehmerin, die noch fast kein Treffen der Gruppe ausgelassen hat. „Aber hier in dieser Runde können wir offen über alles sprechen, einander zuhören und Verständnis finden!“