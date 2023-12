Skoda Enyaq: Besser, stärker, mehr Reichweite

„Never change a running system“, heißt es, „verändere nie ein funktionierendes System“. Doch Skoda wäre nicht so erfolgreich (Octavia ist Nr. 1 in Österreich), wenn sie nicht wüssten: Auf dem Automobilmarkt ist Stillstand Rückschritt. Und so bekommt der Enyaq ein Update, das sich gewaschen hat, um das Rennen um die Stromspitze weiterhin erfolgreich zu gestalten oder gar in Führung zu gehen.