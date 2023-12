Bescherung soll keinen Schuldenberg bringen

Weihnachtszeit und Konsum sind untrennbar miteinander verbunden. Kein Wunder also, dass in der Vorweihnachtszeit auch die Schuldnerberatung Hochsaison hat. Schuldnerhilfeorganisationen liefern sechs simple Tipps, um roten Zahlen am Konto vorzubeugen und sich für das Fest der Freude nicht zu verschulden.