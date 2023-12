Pkw überrollt E-Scooter: Tiroler (59) eingeklemmt

Mehrere Anzeigen für 57-Jährigen

Sowohl der Italiener als auch der 57-Jährige versuchten, das Auto anzuheben, um das Unfallopfer zu befreien. Doch vergebens: „Erst die Berufsfeuerwehr Innsbruck konnte den Verletzten befreien.“ Die Rettung brachte den 59-Jährigen in die Klinik. In der Zwischenzeit suchte der Lenker des E-Sooters das Weite. Auch ein Anruf konnte den Mann nicht dazu bewegen, an der Aufklärung des Unfalls mitzuwirken. Ebenso verweigerte er einen Alkoholtest. Auf den 57-Jährigen warten entsprechende Anzeige.