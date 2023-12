Was wir von diesem Winter noch erwarten können

„Krone“: Die Schnee-Walze am Wochenende wurde ausgiebig angekündigt, hat aber dann doch in ihrer Dimension viele Landsleute überrascht.

Wolfgang Traunmüller: So etwas kommt etwa alle zehn bis fünfzehn Jahre vor. Da muss aber alles zusammen passen – nämlich Kälte und Niederschlag, das ist das Rezept für große Schneemengen. Konkret gab es ein Italientief und eine Nordströmung aus Skandinavien, die polare Kaltluft in unser Land gebracht hat. Aber diese Kombination zu diesem Zeitpunkt ist recht selten, das ist zuletzt 2009 und 2006 passiert, da hatten wir sogar in Wels, wo ich wohne, 54 Zentimeter Schnee.