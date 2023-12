Großer Ansturm auf die Kärntner Handelsbetriebe

Und während sich die großen Einkaufszentren über den Ansturm freuen, kommt Kritik von den kleineren Geschäften in den Innenstädten. Denn zum Beispiel hatten in Klagenfurt am 8. Dezember einige Händler ihre Läden erst gar nicht geöffnet. „Diese Situation ist nicht nur für das Stadtbild unschön. Da sollte mehr an einem Strang gezogen werden“, sagt Jutta Hammerer von der Boutique BonBon am Alten Platz.