Wintereinbruch drückte heimische Shoppinglaune

„Aber insgesamt war es ein guter Auftakt für das Advent- und Weihnachtsgeschäft, mit dem die Händler einigermaßen zufrieden sein können“, sagte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will am Montag in einer Aussendung. So seien am Wochenende dank des winterlichen Wetters die Christkindlmärkte sehr gut besucht gewesen. Die Menschen kauften vor allem warme Pullover, Jacken und Handschuhe, aber auch erste Weihnachtsgeschenke.