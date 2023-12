Reit-Fest für 2,8 Millionen € hat Opernball-Flair

Mix Sport, Show, Action

Andererseits ist das in drei Hallen parallel steigende Programm trotzdem ein Mix aus Sport, Show und Pferdemesse. So gibt es in einer Halle über 100 Aussteller, von denen einer - es klingt skurril - ein Tierkrematorium ist. Doch unter Schmidt gibt’s beim „Amadeus“ eben nichts, was es rund ums Pferd nicht geben würde. Doch nicht nur deshalb klingt speziell heuer bei der Auferstehung jeder Hufschlag eben wie ein Herzschlag.