Wie eine Stadt vier Religionen friedlich vereint

Lebensmitteltechniker und Ärztin

Suleiman Kubat ist studierter Lebensmitteltechniker und sportlicher Leiter vom Boxclub Wörgl. Ausgewandert ist er damals beim Jugoslawien-Krieg mit seiner Frau und dem damals dreijährigen Sohn Benjamin. Die Familie Kubat ist das beste Beispiel für Integration in Tirol. Der Vater, hochgeschätzter Mitarbeiter der Tirol Milch und Mitbegründer der Käsiade in Hopfgarten, seine Frau bis zur Pensionierung praktische Ärztin in Kirchbichl.