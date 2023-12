Durch EU-Gesetz bald keine ELGA-Abmeldung mehr?

Datenschützer zeigen sich darüber alarmiert, dass im Rahmen des geplanten europäischen Gesundheitsdatenraums die Möglichkeit zur Abmeldung aus der Elektronischen Gesundheitsakte ELGA abgeschafft werden könnte. In einem Offenen Brief an Regierungsmitglieder forderte die Datenschutzorganisation epicenter.works, dass das Recht zum ELGA-Ausstieg erhalten bleiben müsse.