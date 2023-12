Salzburgs Altstadt nimmt bei Einkauf die Kinder ab

Während sich Eltern beim Schaufenster-Bummel oder beim Einkaufen in Getreide- oder Linzergasse vergnügen, können das ihre Kinder im Kindergarten in der Griesgasse unter Aufsicht tun. Der Zusammenschluss der Altstadtbetriebe bietet ab morgen, Donnerstag, in zentraler Lage eine eigene, kostenfreie Kinderbetreuung an.